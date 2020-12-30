Путин подписал закон о блокировке интернет-платформ за цензуру

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке крупных зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дает Роскомнадзору полномочия блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Законодательно вводится статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

По согласованию с МИД РФ генпрокурор и его заместители смогут присваивать этот статус владельцу ресурса, который допускает дискриминацию относительно материалов российских СМИ. Под действие документа подпадают, в частности, YouTube, Twitter и Facebook.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.