Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он был одобрен Советом Федерации 25 ноября текущего года.

Согласно положениям закона, «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ-иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Закон предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон.

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Глава профильного комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин, ранее комментируя закон журналистам, отметил, что дополнительное регулирование для СМИ-иноагентов не будет иметь прямого действия, но сотрудники таких СМИ могут стать иноагентами.