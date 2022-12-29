Путин подписал закон о новых наказаниях для иноагентов

Владимир Путин подписал указ, который уточняет статьи Уголовного кодекса, касающиеся деятельности иноагентов.

Например, ужесточается статья о «злостном уклонении от исполнения обязанностей "иноагента"» (ст. 330.1 УК). Теперь уголовная ответственность будет наступать, если иноагент дважды за год привлекался к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП.

Правонарушениями по этой статье КоАП (19.34 КоАП) является, например, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; распространение иноагентом материалов без соответствующей маркировки, нарушение сроков подачи отчетности, неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.

Наказание по уголовной статье, применяемой после двух привлечений по административному кодексу, останется прежним — до двух лет лишения свободы.

Штрафы для участников организаций-иноагентов составят от 10 до 30 тысяч рублей. Также увеличатся штрафы за непредоставление отчета об «иноагентской» деятельности: 30-50 тысяч рублей для граждан, 100-300 тысяч для должностных лиц и 300-500 тысяч для юрлиц.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России начал действовать единый закон об иноагентах.