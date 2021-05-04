Путин подписал закон о штрафах за неправильное цитирование СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ссылка на сообщение иностранного СМИ-иноагента без указания на этот статус обернется штрафом для журналистов и редакций.

Документ опубликован в воскресенье вечером на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносится дополнение — новая часть в существующую статью 13.15 КоАП — «Злоупотребление свободой массовой информации».

Штрафы будут касаться случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого СМИ, которое имеет особый статус «иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента», — и при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Штрафы составят от 2 до 2,5 тыс. рублей на граждан, на должностных лиц — от 4 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. рублей.

Тем же законом вводятся штрафы для граждан, которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ — в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.