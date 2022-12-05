Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

В понедельник, 5 декабря, президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Закон опубликовали на портале правовой информации. С момента опубликования документ вступил в силу.

Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

За нарушение гражданами могут выписать штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностными лицами — от 200 до 400 тысяч, а юрлицам — от 1 до 2 миллионов рублей. Отягчающим фактором станет «пропаганда» в интернете и СМИ. В этом случае штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов для юридических.