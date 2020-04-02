Путин подписал закон об ответственности за фейки о коронавирусе

Президент России Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за распространение недостоверной (фейковой) информации об эпидемиях, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы – до трех лет.

Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Кроме того, президентом РФ были одобрены поправки о штрафах до 10 млн руб за распространение юрлицом под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Соответствующие поправки вносят изменения в статью 13.15 КоаП «Злоупотребление свободой массовой информации». Минимальный штраф для юрлиц составляет от 1 млн 500 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Если распространение фейка привело к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, юрлицо может быть оштрафовано на сумму от трех миллионов до пяти миллионов рублей.

Максимальное наказание за распространение недостоверной информации составляет до 10 млн рублей.