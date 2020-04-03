Путин поручил обеспечить достоверное информирование россиян о коронавирусе

Путин поручил обеспечить оперативное и достоверное информирование россиян о коронавирусе

Правительство России должно своевременно предоставлять гражданам информацию о распространении коронавируса в стране и в мире, соответствующее поручение утвердил президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление гражданам (в том числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”) своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и в Российской Федерации», - сообщается в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено наладить работу с общественными организациями для проведения разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Отчёт по реализации соответствующих поручений должен поступать президенту РФ раз в две недели.

Правительству также поручено обеспечивать предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе - для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов. Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 10 марта, отмечается на сайте Кремля.

1 апреля Минкомсвязи сообщило о запуске в пилотном режиме проекта «Доступный интернет», согласно которому россиянам обеспечивается доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Как отмечал глава министерства Максут Шадаев, в список вошли 370 сайтов и сервисов по 18 категориям.