Путин поручил правительству следить за поведением молодежи в интернете

Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете. Кроме того, должен быть создан координационный центр, который будет организовывать производство контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, сообщается на сайте Кремля.

Такие меры необходимы для того, чтобы повысить информированность государственных органов и профильных организаций «о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

Путин также поручил кабмину рассмотреть возможность создания государственной киностудии для детей и подростков, а также повысить доступность образования в военных училищах и кадетских корпусах для детей из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей.

До 20 декабря кабинет министров должен предоставить доклад по выполнению поручения.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки России за три года выделит 628 млн рублей на поиск информации в интернете, которая угрожает жизни и здоровью детей. Выявлением «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур», распространяющихся среди детей через интернет, займется «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО). Контролировать деятельность центра будет Росмолодежь.