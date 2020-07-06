Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровизации

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить принятие закона, касающегося экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с правительством Российской Федерации принятие федерального закона “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации”», - говорится в тексте поручения.

Сроком исполнения соответствующего поручения указано 26 июля текущего года.

12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание правовых условий для внедрения новых технологий.

Законопроект определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций.

В начале июня Путин в ходе совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи отмечал, что доработку и принятие законопроекта о создании в России экспериментальных правовых режимов необходимо ускорить.

«Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. В этой связи прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимов, так называемых регуляторных песочницах», – сообщал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, президент РФ поручил правительству принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект». Доклад по этому поручению должен быть представлен Путину 31 августа.