Путин поручил установить единые нормы русского языка для госструктур и СМИ

Президент России Владимир Путин ходе заседания Совета по русскому языку поручил выработать единые нормы современного русского языка, которые будут обязательными во всех госструктурах и в СМИ. По его мнению, языковая политика России должна быть продуманной и сбалансированной:

Одновременно с актуализацией законодательства также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — исполнительные, судебные, законодательные — и школы, средства массовой информации.

Путин подчеркнул, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии: