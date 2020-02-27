Путин поручил заблокировать сайты с пропагандой наркотиков

Владимир Путин поручил МВД и Роскомнадзору заблокировать доступ к сайтам и страницам в соцсетях, которые занимаются пропагандой наркотиков. Также он попросил Государственную думу и правительство вернуться к проработке законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Прошу Госдуму, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать»,— сказал господин Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Ранее президент поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Его инициативу поддержало МВД и подготовило соответствующий законопроект. В январе правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете на сумму до 1,5 млн руб.