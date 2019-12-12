Путин поздравил с юбилеем газету «Московский комсомолец»

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив газеты «Московский комсомолец» со 100-летием издания, отметив, что «МК» сохраняет юношеский задор и позитивную энергетику. Обращение опубликованр на сайте Кремля:

Вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря на почтенный возраст, «МК» сохраняет юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России.

Президент выразил уверенность в том, что издание будет успешно развиваться, и залог этого — коллектив «профессионалов-единомышленников, искренне любящих свою работу».