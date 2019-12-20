Путин прокомментировал дело Голунова

Против всех пяти отстраненных сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова на итоговой пресс-конференции.

Что касается Голунова. Вот что там происходит. Действительно, принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом.

Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел, и против них против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.