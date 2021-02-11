Путин провел закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ

Президент Владимир Путин 10 февраля провел закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. Он обсудил акции протеста за Алексея Навального, ситуацию в Беларуси и угрозу закрытия YouTube в России, узнали «Би-би-си» и The Bell со ссылкой на участников встречи.

По данным «Би-би-си», на встрече по видеосвязи, в частности, присутствовали главный редактор RT Маргарита Симоньян, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Подробности разговора — в материале The Bell.