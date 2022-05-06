Путин согласился транслировать контент общества «Знание» на ТВ

мая 6, 2022

Президент России согласился поддержать идею транслировать на ТВ просветительский контент «Российского общества “Знание”». Это следует из стенограммы встречи Владимира Путина с гендиректором организации Максимом Древалем. Они обсудили результаты работы общества и дальнейшие планы развития проекта.

«Может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах. Если Вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — предложил руководитель «Знания». Владимир Путин ответил: «Договорились».

Общество «Знание» действует с советских времен. В 2015 г. была создана государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». В прошлом году президент России заявил о необходимости перезапустить работу общества на современной цифровой платформе.

Источник: Adindex
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