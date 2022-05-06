Путин согласился транслировать контент общества «Знание» на ТВ

Президент России согласился поддержать идею транслировать на ТВ просветительский контент «Российского общества “Знание”». Это следует из стенограммы встречи Владимира Путина с гендиректором организации Максимом Древалем. Они обсудили результаты работы общества и дальнейшие планы развития проекта.

«Может быть, действительно стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах. Если Вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — предложил руководитель «Знания». Владимир Путин ответил: «Договорились».

Общество «Знание» действует с советских времен. В 2015 г. была создана государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». В прошлом году президент России заявил о необходимости перезапустить работу общества на современной цифровой платформе.