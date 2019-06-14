Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

Ранее ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя главы государства направил глава МВД Владимир Колокольцев.

Причиной стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

11 июня Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено «в связи с недoказанностью его участия в совершении преступления», сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.

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