Путин встретится с фронтовыми корреспондентами на ПМЭФ

Напомним, что в прошлые годы Владимир Путин в рамках ПМЭФ беседовал с главными редакторами международных агентств. «Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведет встречу с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет, и газеты», — перечислил Песков. «Встреча будет с фронтовыми корреспондентами, с теми, кто руководит информацией, и с главредами», — уточнил он.

Несмотря на занятость, журналисты, которые освещают спецоперацию, «все равно могут на пару деньков вырваться и прилететь на форум», убежден пресс-секретарь президента. Мероприятие будет очное, заметил он, и большая его часть пройдет в закрытом режиме. Но будет и небольшая открытая часть, сказал Песков.