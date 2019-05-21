Путин: выступления в СМИ должны быть поводом для рассмотрения проблемы

Выступления в СМИ должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы, реакция должна быть мгновенной, заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

Одна из журналисток, выступая на медиафоруме ОНФ, рассказала о том, что снимала сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались взаперти в своей квартире на 7 месяцев, все это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, которые должны были заменить лифты в жилом доме. «Как могут СМИ повлиять на это?» — спросила она.

«СМИ влияют напрямую, мы видели уже несколько примеров. Я надеюсь, что и у вас есть такие примеры, когда СМИ влияют в положительном плане на работу администраций различного уровня. Что касается данного случая, конечно, нужно обращаться в суд, нужно расторгать с ними контракт и так далее. Конкретного этого случая, конечно, не знаю, но с вами полностью согласен, что в данном случае нужна быстрая реакция, вещи подобного рода», — сказал Путин на медиафоруме ОНФ.

При этом глава государства отметил, что СМИ могут также недобросовестно работать. «Написали или показали сюжет, а кто проверял на правильность этого сюжета и изложенной там информации? И сразу расторгать контракт… Так, наверное, тоже неправильно», — сказал он.

«Выступления в средствах массовой информации, конечно, безусловно, должны быть поводом для серьезного рассмотрения. Это совершенно очевидно, давайте еще раз подумаем над тем, как конструировать вот эту работу... Эта реакция должна быть на уровне сигнальной системы», - подчеркнул Путин, отметив, что реакция должна быть мгновенной.