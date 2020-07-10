Путину будут докладывать о настроении в СМИ в свете задержания Сафронова

Президенту России Владимиру Путину будет докладываться о настроении в журналистской отрасли в связи с задержанием Ивана Сафронова, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист спросил, информируют ли президента о напряженности в журналистской отрасли в связи с делом Ивана Сафронова, а также в связи с задержаниями, приговорами и следственными действиями в отношении журналистов.

Дмитрий Песков:

Безусловно, настроение отрасли — это то, что, безусловно, должно и будет докладываться президенту. И те взгляды, которые озвучивают представители отрасли тоже, безусловно, это будет доводиться до сведения президента.

Песков отметил, что не может говорить о какой-то реакции президента.