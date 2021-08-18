Август-1991: «Сегодня они обрушились на печать, завтра в условиях несвободы окажется каждый»

30 лет назад люди и журналисты вместе отстояли свою свободу. Ее плодами воспользовались другие. История знает много подобных примеров. Но удивительный опыт остался и в памяти участников, и в коллективном бессознательном народа, которое хранит значительно больше, чем хотят видеть конструкторы нашей уникальной идентичности.

Возродится ли журналистская солидарность? Или это, как нам пытаются объяснить, всего лишь рудимент доцифровой эпохи? Я верю, что возродится и заявит о себе. Да и российская история также подсказывает, что «дум высокое стремленье» неизбежно прорастает сквозь казематные плиты и лагерную мерзлоту. И журналистика — такая, какой ее видели идеалисты перестройки, никуда не исчезнет, это очевидно. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на лица молодых.

Думается, опыт и наблюдения предшественников им будут полезны, как любое знание о нашем недавнем прошлом.

И всем, думается, будет интересно услышать голоса коллег — свидетелей и участников событий.

Заявление главных редакторов периодических изданий, выпуск которых остановлен в нарушение Закона о печати

«Демократия должна уметь защищаться» Наша «Общая газета» рождена нашей общей бедой: в стране совершается антиконституционный государственный переворот. Первое, что сделали заговорщики, изменившие верховной власти, — запретили выход не устраивающих их центральных и московских демократических изданий. Ликвидация свободы информации — самого существенного достижения перестройки — и есть ответ на вопрос о смысле события и целях путчистов. Сомнений нет: они задумали восстановить в стране карательный режим, решили использовать свой последний шанс, сыграть ва-банк. Сегодня они обрушились на печать — завтра в условиях несвободы окажется каждый. Как сохранить свободу? А значит, и свое человеческое достоинство? Следовать Закону, тем демократическим принципам, которые навсегда вошли в нашу жизнь. Мы следуем Закону о печати, для нас он незыблем. Путчисты лишили нас возможности нормально печатать свои газеты, поэтому мы начинаем выпуск « Общей газеты», которая готовится общими силами коллективов наших редакций и которая будет выходить каждый день начиная с 20 августа. Мы следуем Закону. Читатель-гражданин! Следуй Закону и ты — в этом заключается твое сознательное неповиновение приказам временщиков, необходимое для провала их авантюры. Время требует объединения. И оно происходит — объединение всех демократических сил во имя подавления мятежа. Это свело и нас — представителей редакций самых различных направлений, единых в одном: демократия должна уметь защищаться. Владимир Волин («Мегаполис экспресс») Павел Гусев («Московский комсомолец») Валерий Кучер («Российские вести») Валентин Лагунов («Российская газета») Андрей Мальгин («Столица») Анатолий Панков («Куранты») Владимир Старков («Аргументы и факты») Виталий Третьяков («Независимая газета») Владислав Фронин («Комсомольская правда») Владимир Яковлев («Коммерсант») Егор Яковлев («Московские новости») 19 августа 1991.

Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ:

— Мы были на даче. Утром 19 августа мне позвонил Марк, американец, и спросил, что у нас происходит. Я включил телевизор. Вот так и узнал о путче. Я отправился на факультет. У нас проходила международная конференция «О печати и ее принципах». У Манежа на проспекте Маркса стояли танки, мирно стояли, солдатики разговаривали со всеми спокойно. Коллега-американец помчался в свое посольство, там ему объяснили, что произошло, он был страшно напуган. А мы начали утреннее заседание о свободе печати. Сказали, что свобода печати остается у нас. Этот путч не может повлиять на ситуацию, не может поколебать нашу решимость все изменить. Мне позвонили из Нидерландов с вопросом, что у нас случилось. Я им по факсу послал свой ответ о том, что никто не собирается слушать этих гекачепистов, его опубликовали. Одни журналисты звонили, другие приходили, приходили из вновь созданного агентства «Vox Populi пик» Бориса Андреевича Грушина, спрашивали об отношении к путчу. Мы ответили, что отрицательно относимся. Было приятно, что наш выпускник, посол в Чехословакии Борис Панкин отказался подчиниться ГКЧП. В общем, журналисты держались очень достойно. Мне кажется, никакой поддержки у этого путча в Москве не было. И солдаты вылезали из танков, они не хотели воевать. И, собственно, приказа не было такого. Мне хотелось бы сказать — как быстро люди осмелели и не боялись. Не боялись этих путчистов. И этот анекдотический Янаев с трясущимися руками на пресс-конференции, которому наша выпускница Таня Малкина сказала в лицо все, что о нем думает. Естественный порыв и естественное отношение — отношение интеллектуальной Москвы. Тогда люди были на пике перемен, и хотели перемен, и могли многое сделать. Может быть, не все сделали, что хотели, но могли бы многое сделать, мне кажется, это был реально такой революционный порыв…

Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности:

— В середине мая 1991 года Фонд защиты гласности был зарегистрирован, 6 июня официально представлен, это был сумасшедший дом в течение 3-4 месяцев. И 18 августа я отправился с братом и его семьей в Ильинку на дачу отсыпаться. Утром 19-го будит племянник, говорит, посмотри телевизор. Я понял, что надо ехать в Москву. В «Московские новости», там главным редактором служил председатель правления нашего фонда Егор Владимирович Яковлев. Приезжаю, народ весь на рабочих местах. И никто ничего не делает, потому что они уже закрыты. А Егор поехал на совещание главных редакторов закрытых газет, которые должны принять совместное решение, что делать. Когда он вернулся, выяснилось, что мы будем выпускать «Общую газету». Решил, что пора позвонить жене. Она встревожена — «звонили, просили, чтобы я тебя спрятала, что тебя идут арестовывать». Говорю: не волнуйся, я сижу в самом центре Москвы…

Потом последовал указ Ельцина о закрытии коммунистических газет, поддержавших путч. Сагалаев (кажется, он был тогда председателем Союза журналистов) собрал главных редакторов запрещенных во время путча газет, которые издавали «Общую». На этом совещании я высказался довольно резко по поводу указа Ельцина, и Паша Гусев (который был главным редактором «Московского комсомольца», еще не владельцем) мне сказал: «Напиши — я напечатаю». Я от имени фонда написал маленькую заметку о том, что нельзя закрывать газеты указом без закона, без соблюдения процедуры, без выполнения целого ряда абсолютно обязательных вещей, иначе завтра можно будет закрывать любую газету. И это по большому счету было первым выступлением Фонда защиты гласности в защиту свободы слова. Кажется, 22 августа. Честно говоря, мне приятно думать, что первое, что сделал фонд, — защищал своих врагов.

Григорий Пасько, журналист:

— Хорошо помню начало дня 19 августа 1991 года. Мы, группа слушателей редакторского отделения Военно-политической академии имени В.И.Ленина, находимся в учебной аудитории на Садово-Кудринской. Входит преподаватель. Я на правах старшины курса и в звании капитана 3 ранга докладываю о готовности группы к занятию. Первое занятие — марксистско-ленинская подготовка. Преподаватель — полковник в морской форме (погоны с красными просветами). Он диктует нам список рекомендованной литературы по теме: Ленин, Маркс, Епишев… В это время за окнами слышится нарастающий звук-лязг-грохот. Мы выглядываем в окно и видим колонну танков. В центре Москвы, ранним утром. Полковник просит нас снова занять свои места. Мы садимся, но продолжаем обмениваться репликами. Когда в очередной раз за окнами взревел двигатель танка, я встал и сказал: «Товарищ полковник! Будь у меня другая профессия, я бы точно остался в эти минуты в аудитории. Но я журналист, а за окнами происходит история. Я должен быть там, на улице. Я ухожу».

Полковник стал возражать, но не так сильно, как мог бы. Поэтому вслед за мной ушла почти вся группа.