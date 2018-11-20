Долой гастарбатизацию медиа!

Елена Вартанова: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова долгие годы оставался факультетом монопрограммы — образовательной программы по журналистике. Хотя внутри нее уже давно существуют своего рода специализации — так называемые индустриальные и тематические модули, в рамках которых студенты знакомятся не только с разными типами журналистики, но и с основными информационными платформами, телевидением, прессой, интернетом, а также с рекламой и связями с общественностью.

Правда, уже в следующем году мы надеемся открыть новое направление подготовки — медиакоммуникации. Соответствующую программу мы готовим как раз исходя из анализа трудоустройства выпускников и современных запросов рынка труда. Мы видим, что классическая журналистика трансформируется, а многие рабочие места создаются за пределами канонической редакции. Если, скажем, 10 лет назад мы видели, что 30 % выпускников шли в прессу (хотя уже понимали, что часть прессы уходила в онлайн), 30 % шли на телевидение, а остальные шли в рекламу и связи с общественностью, то сегодня мы фиксируем: в прессу идет примерно 10-15 % выпускников, а основная конкуренция наблюдается между телевидением, причем не только эфирными, но и кабельными, спутниковыми каналами, и онлайном. В случае с телевидением мы отмечаем не только тенденцию освоения кабеля и спутника, но и продакшн. Еще здесь важно отметить, что когда мы говорим, что 15 % идут в прессу, мы подразумеваем, что кто-то идет, например, в «Аргументы и Факты», но работает там в том числе и с цифровыми платформами. А под онлайном уже подразумеваем чисто интернет-проекты, соцсети, SMM, поисковики и мессенджеры. Мне представляется, что многие популярные Telegram-каналы тоже непосредственным образом связаны с нашими выпускниками.

— Анатолий Степанович, вы отметили, что многие ваши выпускники уезжают в столицу. Можно ли говорить именно о массовом оттоке?

АП: Нет, катастрофического оттока в столицу нет. Более того, Санкт-Петербургский государственный университет плотно работает с регионами. Мы проводим различные фестивали малой прессы, региональной прессы, школьной прессы. Это связано еще и с тем, что к нам в университет поступает из регионов огромное количество ребят. Иногда процент поступающих на первый курс из регионов составляет около 80 %! Поэтому нам нужно плотно работать с регионами и готовить выпускников в том числе и для того, чтобы они возвращались на свою малую родину и там работали.

— Как вы считаете, нужна ли сегодня система наподобие советской системы распределения выпускников вузов?

ЕВ: Вопрос не такой простой, как кажется. Однозначно сказать, что такая система нужна или не нужна, мы не можем.

С одной стороны, мы понимаем, что на нас, как на факультете, который готовит специалистов для медиаиндустрии, лежит большая ответственность. И мы должны не просто оказать образовательную услугу студенту и, выдав диплом, успокоиться. Мы должны думать, насколько будет востребован выпускник журфака, и поэтому мы должны знать запрос индустрии. А запрос, конечно, можно количественно измерить свободными вакансиями на рынке труда. С другой стороны, мы не можем вернуться к жесткому советскому формату распределения, когда приходит, например, из Мурманска или Приморского края запрос на студента, и мы должны обязать его туда ехать (особенно если студент учился по контракту на деньги своих родителей). Здесь нужна гибкость.

И мне кажется, что мы сейчас достигли такой ступени развития, когда должны брать хорошее из советского опыта, то есть выяснять конкретный запрос конкретной редакции на конкретное количество выпускников, но работать все-таки в условиях, близких к свободному рынку.