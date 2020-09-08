PwC: глобальные расходы брендов на ТВ-рекламу сократятся почти на 13% по итогам 2020 года

Консалтинговая компания PwC в своем ежегодном исследовании Media Outlook представила прогнозы развития индустрии развлечений и медиа, в том числе телерекламы и интернет-рекламы. Исследователи спрогнозировали падение рынка ТВ из-за пандемии и распространения OTT-сервисов.

Мировой рынок телерекламы в 2020 году покажет падение на 12,7% до $96 млрд относительно 2019 года ($110 млрд). К 2024 году в сегменте наметится курс на восстановление. Его объем составит $106,8 млрд. Однако относительно 2019-го сокращение ще будет ощутимо — на 3%.

У потребителей стремительно меняются привычки в сфере смотрения, как из-за пандемии коронавируса, так и из-за распространения стриминговых сервисов. Именно это заставило рекламодателей пересмотреть бюджеты на маркетинг, считают специалисты PwC. OTT-сервисы набирают популярность за счет улучшения качества интернет-соединения, постепенного введения в работу 5G, и соответственно, улучшения качества картинки. Кроме того, подобные сервисы тратят миллиарды на создание нового контента, что и привлекает пользователей.

Рынок интернет-рекламы в регионе EMEA (Европа, Средний Восток и Азия), куда входит Россия, в 2019 году достиг показателя в $66 млрд. Специалисты PwC прогнозируют, что хотя в 2020 году этот сегмент ждет спад до $63 млрд, в 2024-м его объем должен составить $81 млрд. Таким образом, среднегодовой рост отрасли будет на уровне 4,7%.

Глобальный рынок Out-of-home (OOH), несмотря на последствия пандемии и сильный спад в 2020 году, уже в 2021-м вернется к докризисным показателям, считают в PwC. Главным драйвером роста будет не традиционная наружка, а DOOH, которая должна стать основным направлением в наружной рекламе, говорится в исследовании.

Мировая индустрия развлечений и медиа в 2020 году испытает значительное падение — на 6% или $120 млрд — относительно 2019-го, в котором ее рост составил 4,7%. Специалисты PwC подчеркивают, что рекламе придется труднее остальных сегментов — она будет восстанавливаться медленнее остальных. Показателей 2019 года она сможет вновь достигнуть лишь в 2022 году.

И если интернет сохранит относительно стабильные показатели, то традиционные каналы должны быть готовы к тому, что коронавирус — не последнее их испытание. Рекламодатели не будут спешить возвращаться в таких сферы, как, например, печатная пресса или OOH.