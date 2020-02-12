«Пятница!» показал рост рейтинга на фоне общего падения телесмотрения

В 2019 году «Пятница!» стал единственным федеральным мультижанровым телеканалом из топ-10, который показал рост рейтинга на фоне общего снижения телесмотрения. Рейтинг «Пятницы!» вырос на 1%, в то время как общее телесмотрение в 2019 году сократилось на 8%.

В целом за последние шесть лет телесмотрение среди молодой аудитории в возрасте 14−44 упало на 19%, при этом «Пятница!» сохраняет тенденцию роста от года к году: за шесть лет рейтинг канала вырос на 45% (2014−2019, Аудитория ВСЕ 14−44, данные Mediascope).

Премьеры телеканала в 2019 году не раз попадали в топ проектов праймового слота. Максимальные цифры показали: реалити-шоу «Пацанки» (10,4% телезрителей), кулинарное шоу «Адская кухня» (7,2% телезрителей), тревэл-шоу «Мир наизнанку» (8,2% телезрителей), «На ножах» (8,5% телезрителей) и комедийные сериалы «Мылодрама» (7,8% телезрителей) и «Две девицы на мели» (8,2% телезрителей).

Кроме того, у «Пятницы!» активно растут просмотры собственного контента в digital: за прошедший год общее количество просмотров на всех платформах (YouTube, Rutube) достигло 387 миллионов.