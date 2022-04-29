«Пятница!» запустила рекламу в формате «кружков» в Telegram

20 апреля телеканал «Пятница!» запустил промо в формате «кружков» в Telegram — кампания продвигала кулинарный проект «Битва шефов» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Креатив был реализован инхаус, сообщила пресс-служба телеканала.

В рамках диджитал-кампании был разработан креатив на два кружка, которые взаимодействовали друг с другом. В них Ивлев бросает помидор в Агзамова, который ловит его и кидает в экран. Видео заканчивается взрывом помидора — на фоне появляется слот и логотип проекта «Битва шефов».

Это первая подобная рекламная кампания телеканала в Telegram, отметила команда проекта. Репосты креатива сделали несколько отраслевых Telegram-каналов. В совокупности охват «кружков» собрал один миллион просмотров за уик-энд.

«В Telegram есть множество ботов, через которые можно загружать готовые видео в кружочках. Мы заранее записали Ивлева и Агзамова, добавили графику и анимацию. Сложнее всего было добиться синхронного воспроизведения, потому что сообщения на площадку загружаются с разной скоростью. Но мы максимально постарались совместить фазы и, судя по реакциям, аудитория оценила нашу задумку», — прокомментировала Наталья Бацуева, руководитель SMM-отдела телеканала «Пятница!».