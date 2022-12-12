Qiwi купил рекламное агентство Realweb

Финансовая компания Qiwi приобрела рекламное агентство Realweb, специализирующееся на digital-рекламе.

Сумма сделки неизвестна, однако сообщается, что она соответствует рыночной стоимости. Пока Qiwi заключил соглашение о покупке 78% в Realweb. Оставшиеся 22% будут приобретены в течение полугода.

До событий февраля этого года агентство вело переговоры с «крупным европейским игроком из сферы рекламы», указывает источник издания. Однако последующие изменения в стране и западные санкции привели к отмене сделки.

Сделка поможет Qiwi диверсифицировать бизнес и выйти на рекламный рынок сразу на лидирующих позициях.