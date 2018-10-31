Авторы «Афиши Daily» запустили журнал о российской квир-культуре

Авторы «Афиши Daily» Дима Козаченко и Света Дурбой, фотограф Даша Глобина, а также ведущая телеграм-канала «Помыла руки» Саша Казанцева запустили собственный журнал «Открытые» о российской квир-культуре.

На сайте издания отмечается, что его атворы будут рассказывать о жизни ЛГБТ-людей, рассуждать о гендерных идентичностях и новой сексуальности, публиковать репортажи о проектах, которые делают квир-люди:

Материалы об ЛГБТ, которые мы читаем в русскоязычных СМИ, чаще всего связаны с нарушением прав и преступлениями на почве ненависти. К сожалению, это действительно заметная часть нашей реальности, и писать о ней неоценимо важно. Но мы хотим, чтобы информационный фон ЛГБТ-людей, живущих с нами в одной стране, состоял не только из тяжелого. Цель «Открытых» — показать, как люди разных идентичностей создают свое «безопасное пространство» в условиях общественного неприятия.