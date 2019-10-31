О чем спросить работодателя на собеседовании

При этом надеждами на стремительный карьерный рост на собеседовании лучше не делиться, считает эксперт.

— Не всегда выгодно смотрятся амбиции, особенно, если они необоснованные, — уточняет Инна Анисимова. — Человек, который поступает на должность ассистента, не должен интересоваться на собеседовании, когда же он станет руководителем.

Кроме того, специалисты рекомендуют больше узнать о корпоративной культуре организации.

— О личности руководителя, — перечисляет Наталья Сторожева. — Это означает, что вам важно, под началом какого человека трудиться. Об иерархии в компании, стиле общения между сотрудниками. Это характеризует ваше желание понять корпоративные ценности, этику. Об истории компании (если описание отсутствует, например, на ее сайте): как создавался логотип, почему дали такое название и т.д. Вопрос демонстрирует ваши ценности, лояльность. О ключевых конкурентах, рыночной доле, динамике рынка. Это будет означать, что вы стремитесь понять отрасль, в которой вам предстоит работать, а также широту вашего восприятия темы. О планах по развитию брендов, продуктов, услуг компании. Это означает, что вы мысленно связываете свое будущее с будущим организации.

На грани

По идее узнать можно обо всем, что интересует, но среди вопросов есть такие, которые могут насторожить рекрутера или даже настроить его против вас.

— Неуместны вопросы личного характера про руководителя или сотрудников, — говорит Елена Нечаева. — Вы же не хотите показаться сплетником и интриганом?

— Не любят работодатели, когда кандидаты с порога начинают диктовать свои правила, таким образом показывая, что невнимательно ознакомились с вакансией или недостаточно мотивированы, — рассказывает Инна Анисимова. — «У вас такой неудобный график, можно приходить на три часа позже?». «Я через две недели после выхода на работу уйду в отпуск». «А зачем вам дресс-код — это неудобно и несовременно».

Вопросы об условиях работы уместны, но не во всех случаях, считают HR-специалисты.

— Например, если вы претендуете на руководящую позицию, то обсуждать заработную плату и систему начисления бонусов и премий нежелательно, — объясняет Наталья Сторожева. — А если ищете работу ассистента, то выяснять уровень зарплаты не только можно, но и нужно. То есть, чем выше должность, на которую вы претендуете, тем позже зарплата становится предметом обсуждения. И первым разговор о ней заводит тот, кто больше заинтересован. Это некий негласный деловой этикет.

— Все, что касается компенсационного пакета и бытовых моментов, стоит обсуждать в конце встречи, — уточняет Екатерина Ростова, HR Business Partner ИЦ «Безопасный транспорт». — Когда вы понимаете, что вам интересны задачи и сам проект, а не только наличие парковки.

Варианты ответов

Не нужно воспринимать советы рекрутеров как буквальное пошаговое руководство к действию. Важно, чтобы вопросы соответствовали должности, на которую вы претендуете. Но если вы отважились и задали все, даже «неудобные» вопросы, а работодатель не хочет отвечать, стоит проявить бдительность.

— Когда работодатель уходит от ответа на простой вопрос, особенно если он касается зарплаты, — вас это должно насторожить, — советует Екатерина Ростова. — Значит, есть проблемы с регулярностью её выплаты. Если на вопрос о том, что случилось с предыдущим сотрудником, вам расскажут обо всех его прегрешениях — это плохой знак. Даже если бывший работник и правда был некомпетентным, то часть ответственности за это лежит на руководителе, да и рассказывать о внутренних проблемах постороннему человеку как минимум некорректно.

Стоит проявить осторожность, если вам не могут внятно объяснить ваши задачи, предлагают первое время поработать без договора, намекают на «серую» зарплату или оклад, основанный на сложной системе расчёта бонусов и премий.