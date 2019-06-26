ЖУРНАЛИСТ проводит опрос и дарит подписку

Коллеги, мы хотим стать лучше, а для этого нам нужно больше знать о вас и ваших интересах.

Пройдите небольшой опрос и получите возможность выиграть одну из двух подписок на журнал «Журналист» на второе полугодие. 2019 года.

Итоги уже 1 июля!

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Ваши ответы и комментарии будут внимательно изучены редакцией и обязательно получат отклик на страницах журнала и сайте издания.

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.

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