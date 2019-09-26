Нужно ли журналисту высшее профессиональное образование. Опрос

Делимся противоречивыми результатами двух опросов
СВЕТЛАНА, педагог, Москва: «Первые журналисты не имели никакого журналистского образования. Но с тех пор журналистика очень сильно изменилась. Она превратилась в отдельную профессию, какой раньше, в начале истории журналистики, еще не была. Долгое время журналистика формировалась, усложнялась, копила учебный материал. У журналистики появилась своя история, новые техники. Поэтому журналисту обязательно нужно профессиональное образование. Так же как нужно учиться профессии даже самым талантливым художникам, писателям, режиссерам, операторам, экономистам».
ОЛЬГА, адвокат, Волгоград: «Нужно, конечно, я считаю. Обязательно. Во-первых, они должны понимать, какую тему они освещают, и ориентироваться в ней как рыба в воде. Если человек будет просто тупо стоять и улыбаться на камеру и говорить ерунду, мало кому это понравится. Это как «вы за белых или красных?», «вам нужно или не нужно высшее образование?» (смеется). Я считаю, что специалист должен иметь образование в своей области. Курсы не заменят высшее. Я училась не в советское время, но все же захватила тот уровень знаний, которые был при Советском Союзе, и я считаю, что это большая разница. Мой сын окончил бакалавриат. Его бакалавриат и мой специалитет — две разные вещи. Образование раньше было лучше».
ТАТЬЯНА, пенсионерка, Волгоград: «Я вообще в интернете редко сижу, лучше, наверное, к молодежи обратиться. Новости смотрю в основном по телевизору. Никому не доверяю (смеется), как посмотришь — половине поверишь, половине нет. В некоторые новости верится, конечно, но иногда так преподносят, что веры нет сразу. А в серьезные новости, конечно, верим. Высшее образование обязательно нужно, потому что это дает познания во всех областях. Хотя теперь такая продвинутая молодежь, что, я думаю, если человек захочет познаний в каких-то областях, он и без института может обойтись».
ЕВГЕНИЙ, программист, Москва: «На самом деле мне все равно, есть у кого-то образование или нет».
ЕКАТЕРИНА, графический дизайнер, Нижний Новгород: «Я думаю, что высшее нужно как минимум потому, что в университетах преподают профессионалы, их опыт стоит перенять. Если пройти курсы копирайтинга штук 50, то, может быть, они и заменят «вышку».
ЕКАТЕРИНА, студенткапсихолог, Ханты-Мансийск: «Большую часть информации получаю в интернете: Instagram, Twitter и YouTube — три основных канала. Доверяю тем, кто говорит о собственном опыте. Правы и те, и другие, тут, как говорится, кто больше наврет или расскажет интереснее. Блогеры делают это за деньги, журналисты тоже это делают за деньги, хоть им это и не нравится, но они получают деньги и живут на них. Если у тебя не будет образования, как ты будешь брать интервью, если не осведомлен в этой сфере? Вас учат вести беседу, правильно сидеть. Человек считывает невербальные знаки, и если ты будешь сидеть не так, он подумает, что ты недружелюбно настроен, и не будет с тобой до конца честен. Не уверена, получится ли у человека за несколько курсов освоить необходимые навыки, чтобы привлечь внимание читателя».
ОТВЕТЫ «ДРУГОЕ»:
• Хорошо иметь журналистское образование в дополнение к другому, более фундаментальному.
• Не обязательно. К сожалению, интерес к жизни не является обязательным предметом для изучения в вузах.
• Высшее образование обязательно. Не обязательно — журналистское.
КАКИМИ НАВЫКАМИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ?
• Хорошо иметь журналистское образование в дополнение к другому, более фундаментальному.
• Не обязательно. К сожалению, интерес к жизни не является обязательным предметом для изучения в вузах.
• Высшее образование обязательно. Не обязательно — журналистское.
• Грамотность, способность воспринимать конструктивную критику, желание совершенствоваться.
• Умение излагать свои мысли и наличие этих мыслей в голове.
• Навыка может еще не быть. Он должен хорошо думать, интересно рассказывать и грамотно излагать свои мысли. Эти способности можно проверить только на практике.
• Любопытство, желание учиться и развиваться и обязательно хороший слог. При наличии вышеперечисленных вещей остальному — обучим.
• Любовь к профессии, критическое мышление, тяга к знаниям, грамотность, умение складывать слова в предложения
• Желание учиться, умение воспринимать современные тренды в журналистике и понимать формат издания. Гибкость ума и взглядов.
• Уметь искать нужную информацию и общаться с разными людьми. Уметь сформулировать мысль и связно изложить ее, вычленить главное. Уметь фотографировать, работать с соцсетями.
• Уметь задавать вопросы и получать на них квалифицированные ответы.
• Умение его расширять, уважение к дедлайну.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ СТУДЕНТОВ ЖУРФАКА, ПРИШЕДШИХ К ВАМ НА ПРАКТИКУ ИЛИ РАБОТУ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПУСКА?
• Я обычный корреспондент. Знания, которые дают на журфаке, далеки от реальности, даже сейчас. Например, в ЕГУ имени Бунина год назад начали преподавать конвергентную журналистику, готовить универсалов. Большинство СМИ от этого уходят.
• Иногда студент журфака знает меньше, чем начинающий журналист без образования.
• Студенты попадаются разные, нередко разочаровывают ленью и небрежностью при выполнении работы. Впрочем, случаются и отличные практиканты, готовые не только работать по заданным темам, но и способные предлагать свои, а затем делать по ним хорошие, грамотные и интересные тексты с добротной фактологией.
• 95 % надо гнать из профессии.
• Высокие амбиции и повальная безграмотность.
• О нас ходит плохая слава среди тунеядцев и бездарей — мы их выгоняем с практики, ставим по итогам ее прохождения «неуды» и т. д. Поэтому именно к нам приходят очень толковые студенты и выпускники. Но таковых, по моей оценке, не более 15 % от общего числа студентов профильных факультетов.
• Все зависит от конкретного выпускника. Как правило, все редакции учат под себя — по моему опыту, на журфаке практически не дают нужных навыков. Журфак полезен именно связями и тем образом мышления, который может привить. Часто некоторые выпускники не умеют написать и новость, но это не проблема — если человек адекватный и старательный, его можно обучить.
• В России образование такое, что уже все давно привыкли не ждать готового специалиста после учебы. Но бывают очень талантливые ребята.
• В целом хорошо. Конечно, требуется погружение в тему и совместная работа с редактором какое-то время, чтобы уметь искать информационные поводы и писать для конкретного издания. Но основное понимание принципов работы есть.
• Не впечатлены. Многие разочарованы в профессии, хотя даже не имеют опыта работы в сфере. Перспективны лишь единицы. Но лишь время расставит все по местам.
• Ниже среднего. Большинство пишет бессвязные тексты, в которых нет главного — смысла. Не соблюдают дедлайны, слабо ориентируются в мировой практике и современных стандартах профессии.
• В нашей редакции студентами ТВ-профиля начинают заниматься с 1-го курса в рамках программы дуального обучения. Так что на практику приходят 3-4 из 30 претендентов. К выпуску они становятся вполне профессиональными специалистами с хорошим практическим опытом работы. ГТРК «Алтай», редакция информации «Вести Алтай», совместный проект с журфаком Алтайского государственного университета. В редакции у нас работают: математик, физик, юрист, археолог, искусствовед, лингвист, политолог, филолог, спец по спортивной медицине.
• Были случаи, когда на практику устраивались студенты журфака, но без инициативы и желания, а также чисто человеческих качеств, присущих работнику медиасферы, весь багаж полученных знаний оказался нежизнеспособным. Преимущественно такие люди сидели на диване с ноутбуком, не вникая в рабочий процесс и даже не общаясь с сотрудниками редакции. Опять же, это касается не только журфака, но и других специальностей. Одна «корочка» не поможет, но при желании она станет хорошим подспорьем в будущей профессии. Но опять же, и без нее можно достичь желаемых высот. Все зависит от человека.
• Слабо мотивированы, научены плохому. Готовы работать над собой единицы, они обычно и реализуются в профессии.
• Лучше других ориентируются в жанрах, говорят на одном языке с редакцией, понимают вес слова, миссию журналистики, легко обучаемы.
• Активные, любознательные максималисты. Часто не хватает эрудиции, знания и понимания окружающего мира. Не хватает знаний из области права, обществознания, истории. Грамотны, но невнимательны.
• Мы их боимся:) Реально невменяемых много.