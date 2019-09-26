Нужно ли журналисту высшее профессиональное образование. Опрос

ОТВЕТЫ «ДРУГОЕ»:

• Хорошо иметь журналистское образование в дополнение к другому, более фундаментальному.

• Не обязательно. К сожалению, интерес к жизни не является обязательным предметом для изучения в вузах.

• Высшее образование обязательно. Не обязательно — журналистское.

КАКИМИ НАВЫКАМИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ?

• Хорошо иметь журналистское образование в дополнение к другому, более фундаментальному.

• Не обязательно. К сожалению, интерес к жизни не является обязательным предметом для изучения в вузах.

• Высшее образование обязательно. Не обязательно — журналистское.

• Грамотность, способность воспринимать конструктивную критику, желание совершенствоваться.

• Умение излагать свои мысли и наличие этих мыслей в голове.

• Навыка может еще не быть. Он должен хорошо думать, интересно рассказывать и грамотно излагать свои мысли. Эти способности можно проверить только на практике.

• Любопытство, желание учиться и развиваться и обязательно хороший слог. При наличии вышеперечисленных вещей остальному — обучим.

• Любовь к профессии, критическое мышление, тяга к знаниям, грамотность, умение складывать слова в предложения

• Желание учиться, умение воспринимать современные тренды в журналистике и понимать формат издания. Гибкость ума и взглядов.

• Уметь искать нужную информацию и общаться с разными людьми. Уметь сформулировать мысль и связно изложить ее, вычленить главное. Уметь фотографировать, работать с соцсетями.

• Уметь задавать вопросы и получать на них квалифицированные ответы.

• Умение его расширять, уважение к дедлайну.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ СТУДЕНТОВ ЖУРФАКА, ПРИШЕДШИХ К ВАМ НА ПРАКТИКУ ИЛИ РАБОТУ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПУСКА?

• Я обычный корреспондент. Знания, которые дают на журфаке, далеки от реальности, даже сейчас. Например, в ЕГУ имени Бунина год назад начали преподавать конвергентную журналистику, готовить универсалов. Большинство СМИ от этого уходят.

• Иногда студент журфака знает меньше, чем начинающий журналист без образования.

• Студенты попадаются разные, нередко разочаровывают ленью и небрежностью при выполнении работы. Впрочем, случаются и отличные практиканты, готовые не только работать по заданным темам, но и способные предлагать свои, а затем делать по ним хорошие, грамотные и интересные тексты с добротной фактологией.

• 95 % надо гнать из профессии.

• Высокие амбиции и повальная безграмотность.

• О нас ходит плохая слава среди тунеядцев и бездарей — мы их выгоняем с практики, ставим по итогам ее прохождения «неуды» и т. д. Поэтому именно к нам приходят очень толковые студенты и выпускники. Но таковых, по моей оценке, не более 15 % от общего числа студентов профильных факультетов.

• Все зависит от конкретного выпускника. Как правило, все редакции учат под себя — по моему опыту, на журфаке практически не дают нужных навыков. Журфак полезен именно связями и тем образом мышления, который может привить. Часто некоторые выпускники не умеют написать и новость, но это не проблема — если человек адекватный и старательный, его можно обучить.

• В России образование такое, что уже все давно привыкли не ждать готового специалиста после учебы. Но бывают очень талантливые ребята.

• В целом хорошо. Конечно, требуется погружение в тему и совместная работа с редактором какое-то время, чтобы уметь искать информационные поводы и писать для конкретного издания. Но основное понимание принципов работы есть.