Квизы для привлечения новых подписчиков: опыт датской газеты

В конце 2020 года в Politiken взялись за эксперимент, задачей которого стало привлечение новых подписчиков через развлекательный контент, а именно — с помощью интерактивной игры. В результате в декабре была запущена викторина «Рождественская битва» — веселая и увлекательная серия квизов. В течение каждого из 24 дней, предшествовавших Рождеству, читателям было предложено бросить вызов одному из 24 журналистов Politiken по его или ее «профильной» теме с возможностью выиграть ежедневный приз.

Квизы были подготовлены в сотрудничестве с Bezzerwizzer, датским разработчиком викторин и настольных игр. Темы вопросов были самые разные — от политики, экономики и экологии до сериалов, литературы и романтических отношений.

Зарегистрируйтесь, чтобы выиграть

Каждый день с 1 по 24 декабря на главной странице politiken.dk появлялся новый квиз: анонсировались его тема и журналист-соперник, а далее следовала серия вопросов, на которые читатели должны были ответить. И, конечно, объявлялся приз, который должен был достаться победителю игрового дня. Им могло быть что угодно — от настольной игры до годовой цифровой подписки на Politiken.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, пользователю необходимо было заполнить регистрационную форму. Если зарегистрированный читатель набирал максимальное количество очков в квизе, он получал дополнительные пять токенов в розыгрыше призов, что увеличивало шансы на победу и давало дополнительный стимул для регистрации.