Квизы для привлечения новых подписчиков: опыт датской газеты

Рассказываем, как датская ежедневная газета Politiken использует викторины для привлечения новых подписчиков
В конце 2020 года в Politiken взялись за эксперимент, задачей которого стало привлечение новых подписчиков через развлекательный контент, а именно — с помощью интерактивной игры. В результате в декабре была запущена викторина «Рождественская битва» — веселая и увлекательная серия квизов. В течение каждого из 24 дней, предшествовавших Рождеству, читателям было предложено бросить вызов одному из 24 журналистов Politiken по его или ее «профильной» теме с возможностью выиграть ежедневный приз.
Квизы были подготовлены в сотрудничестве с Bezzerwizzer, датским разработчиком викторин и настольных игр. Темы вопросов были самые разные — от политики, экономики и экологии до сериалов, литературы и романтических отношений.
Зарегистрируйтесь, чтобы выиграть
Каждый день с 1 по 24 декабря на главной странице politiken.dk появлялся новый квиз: анонсировались его тема и журналист-соперник, а далее следовала серия вопросов, на которые читатели должны были ответить. И, конечно, объявлялся приз, который должен был достаться победителю игрового дня. Им могло быть что угодно — от настольной игры до годовой цифровой подписки на Politiken.
Чтобы принять участие в розыгрыше призов, пользователю необходимо было заполнить регистрационную форму. Если зарегистрированный читатель набирал максимальное количество очков в квизе, он получал дополнительные пять токенов в розыгрыше призов, что увеличивало шансы на победу и давало дополнительный стимул для регистрации.
После регистрации пользователь ежедневно получал письмо на свой e-mail, в котором ему предлагалось принять участие в викторине и посоревноваться с «журналистом дня». Электронное письмо также содержало календарь, в котором отображался результат адресата за предыдущие раунды викторины, в которых тот принял участие.
Приглашение на квиз
Запуская «Рождественскую битву», в Politiken преследовали две цели:
• регистрация и сбор данных и разрешений на показ рекламы от пользователей, не являющихся подписчиками;
• увлечение ежедневной игрой на платформе издания как подписчиков, так и не подписчиков.
Игра стартовала 1 декабря, и параллельно были запущены две кампании для внутренних и внешних каналов цифрового маркетинга.
Поскольку 60% трафика сайта Politiken поступает от анонимных пользователей, сбор сторонних данных от них имел очень большое значение. Чтобы увеличить шансы привлечь их внимание, команда издания использовала рекламные ролики на главной странице, а также всплывающие окна, побуждающие пользователей посетить страницу викторины. Некоторые окна появлялись только тогда, когда пользователь читал статью, написанную «журналистом дня», и приглашали читателя бросить вызов тому же самому журналисту в квизе.
Внешне в Politiken использовали как Facebook, так и e-mail-маркетинг для охвата тех, кто не является подписчиками, а также для привлечения внимания текущих подписчиков. Когда «Рождественская битва» стартовала, всем зарегистрированным пользователям было отправлено вводное электронное письмо. Оно оказалось весьма эффективным в отношении подписчиков: 6,4% из них приняли участие в викторине, перейдя к вопросам непосредственно по ссылке из этого первоначального письма. На Facebook использовалась комбинация персонализированной и общей рекламы. Эта тактика сработала хорошо, собрав почти 600 000 просмотров, 25 000 кликов, а CTR составил 4,36%.
«Битва» выиграна
В общей сложности в «Рождественской битве» приняло участие 16 413 человек, которые суммарно прошли почти 400 000 квизов. В результате Politiken получила 8712 новых зарегистрированных пользователей (временами это число было даже больше, поскольку некоторые пользователи решили отозвать свое согласие на обработку информации еще во время викторины и были удалены). Примерно 25% составили те, кто не был подписан на издание. Таким образом, газета смогла охватить новую аудиторию и впоследствии увеличить количество подписчиков.