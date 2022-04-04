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Квизы для привлечения новых подписчиков: опыт датской газеты

Рассказываем, как датская ежедневная газета Politiken использует викторины для привлечения новых подписчиков 

В конце 2020 года в Politiken взялись за эксперимент, задачей которого стало привлечение новых подписчиков через развлекательный контент, а именно — с помощью интерактивной игры. В результате в декабре была запущена викторина «Рождественская битва» — веселая и увлекательная серия квизов. В течение каждого из 24 дней, предшествовавших Рождеству, читателям было предложено бросить вызов одному из 24 журналистов Politiken по его или ее «профильной» теме с возможностью выиграть ежедневный приз.

Квизы были подготовлены в сотрудничестве с Bezzerwizzer, датским разработчиком викторин и настольных игр. Темы вопросов были самые разные — от политики, экономики и экологии до сериалов, литературы и романтических отношений.

 

Зарегистрируйтесь, чтобы выиграть

Каждый день с 1 по 24 декабря на главной странице politiken.dk появлялся новый квиз: анонсировались его тема и журналист-соперник, а далее следовала серия вопросов, на которые читатели должны были ответить. И, конечно, объявлялся приз, который должен был достаться победителю игрового дня. Им могло быть что угодно — от настольной игры до годовой цифровой подписки на Politiken.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, пользователю необходимо было заполнить регистрационную форму. Если зарегистрированный читатель набирал максимальное количество очков в квизе, он получал дополнительные пять токенов в розыгрыше призов, что увеличивало шансы на победу и давало дополнительный стимул для регистрации.

Читателям было предложено бросить вызов одному из 24 журналистов Politiken по его или ее «профильной» теме с возможностью выиграть ежедневный приз

После регистрации пользователь ежедневно получал письмо на свой e-mail, в котором ему предлагалось принять участие в викторине и посоревноваться с «журналистом дня». Электронное письмо также содержало календарь, в котором отображался результат адресата за предыдущие раунды викторины, в которых тот принял участие. 

С 1 по 24 декабря 2020 года на главной странице politiken.dk появлялся новый квиз, подготовленный «журналистом дня»
С 1 по 24 декабря 2020 года на главной странице politiken.dk появлялся новый квиз, подготовленный «журналистом дня»

Приглашение на квиз

Запуская «Рождественскую битву», в Politiken преследовали две цели:

•   регистрация и сбор данных и разрешений на показ рекламы от пользователей, не являющихся подписчиками;

•   увлечение ежедневной игрой на платформе издания как подписчиков, так и не подписчиков.

Игра стартовала 1 декабря, и параллельно были запущены две кампании для внутренних и внешних каналов цифрового маркетинга.

Поскольку 60% трафика сайта Politiken поступает от анонимных пользователей, сбор сторонних данных от них имел очень большое значение. Чтобы увеличить шансы привлечь их внимание, команда издания использовала рекламные ролики на главной странице, а также всплывающие окна, побуждающие пользователей посетить страницу викторины. Некоторые окна появлялись только тогда, когда пользователь читал статью, написанную «журналистом дня», и приглашали читателя бросить вызов тому же самому журналисту в квизе.

Внешне в Politiken использовали как Facebook, так и e-mail-маркетинг для охвата тех, кто не является подписчиками, а также для привлечения внимания текущих подписчиков. Когда «Рождественская битва» стартовала, всем зарегистрированным пользователям было отправлено вводное электронное письмо. Оно оказалось весьма эффективным в отношении подписчиков: 6,4% из них приняли участие в викторине, перейдя к вопросам непосредственно по ссылке из этого первоначального письма. На Facebook использовалась комбинация персонализированной и общей рекламы. Эта тактика сработала хорошо, собрав почти 600 000 просмотров, 25 000 кликов, а CTR составил 4,36%.

 

«Битва» выиграна

В общей сложности в «Рождественской битве» приняло участие 16 413 человек, которые суммарно прошли почти 400 000 квизов. В результате Politiken получила 8712 новых зарегистрированных пользователей (временами это число было даже больше, поскольку некоторые пользователи решили отозвать свое согласие на обработку информации еще во время викторины и были удалены). Примерно 25% составили те, кто не был подписан на издание. Таким образом, газета смогла охватить новую аудиторию и впоследствии увеличить количество подписчиков.

Источник фото: INMA
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