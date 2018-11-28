ФОМ: россияне все меньше доверяют государственным СМИ

По данным опроса ФОМ, доверие россиян к государственным СМИ падает.

Если 31 января 2016 года государственным СМИ доверяли 65 % опрошенных, то при опросе 18 ноября этого года такое мнение выразили только 47 %.

В то же время доверие к негосударственным СМИ за тот же период выросло на 12 %: с 13 % до 25 %.

Любопытно, что среди молодежи 18-30 лет уровень доверия к частным СМИ намного выше — 41 %.

Опрос также показал, что люди старшего возраста больше верят государственным СМИ. Среди людей старше 60 лет эта цифра составляет 65 %.

Бессменным лидером в рейтинге доверия СМИ остается телевидение — ему доверяют 71 % россиян, сразу за ним следуют новостные онлайн-СМИ (43 %). Забавно, что разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми опрошенные считают более надежным источником информации, чем прессу (15 % и 14 % соответственно). Менее всего наши соотечественники доверяют радио (13 %).

Самым авторитетным журналистом россияне считают Владимира Соловьева (7 %). Второе место разделили Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скабеева, Ирада Зейналова и Евгений Попов (по 2 %). Более половины россиян не смогли назвать имена журналистов, которых они уважают.

За последние пять лет вырос процент людей, считающих, что журналисты, работающие на федеральных телеканалах, должны критиковать российскую власть (с 64 % дло 74 %). При этом людей, по мнениям которых у журналистов сегодня слишком мало возможностей высказывать свое мнение, становится все больше — с 2014 года этот показатель вырос с 11 % до 26 %.

При этом около половины опрошенных считают, что российские журналисты имеют средний уровень профессионализма. Но, по мнению четверти респондентов, за последнее время он повысился.

Более половины россиян выразили мнение, что существуют такие общественно важные проблемы и темы, при освещении которых допустимо искажение информации в государственных интересах (56 %). Еще больше (60 %) считают, что есть такие общественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в государственных интересах.

Иллюстрация: shutterstock.com