Редактора уволили из-за девчушки, которая делала то же, но лучше и бесплатно

СМИ нашли эту девчушку из штата Мичиган, 19-летнюю Рэйчел Макмахон, теперь уже студентку университета, изучающую коммуникации. Любительница составления тестов, тратящая бесплатно десятки часов для компании, получившей 300 миллионов дохода, публикует тесты на BuzzFeed с 2017 года. Как активный участник комьюнити, в награду она получила от сайта подарочную карту на Новый год и брендовую футболку. Таковы были расходы BuzzFeed на нее. И да — еще она помогла сэкономить: сократить отдел тестов.

Известный медиакритик Джошуа Бентон собрал заголовки тестов Рэйчел и нашел, что они звучат, как поэзия (на картинке слева). Вообще, конечно, кейс с этой девушкой красив со всех сторон. По нему еще и можно изучать, как создавать тесты и заголовки к ним.

Когда разразилась история с сокращениями, Рэйчел расстроилась. «Чувствую себя ужасно, — написала она в Твиттере. — Если мое хобби послужило отчасти причиной для увольнений, то я этого не хотела. Я сочиняла тесты для развлечения. Никак не ожидала, что все так обернется». Руководство BuzzFeed публично поспешило заверить девушку, что она ни в чем не виновата.

Okay... so I kinda feel horrible. If my hobby is partial cause for these lay-offs, especially with those in the “quiz section”, I never intended to do so. I make the quizzes for fun, I didn’t know it would turn bad. https://t.co/ZH97qYOWHn

— rachel (@rachelmcmaho) 28 января 2019 г.