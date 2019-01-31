Редактора уволили из-за девчушки, которая делала то же, но лучше и бесплатно

В конце января BuzzFeed, лидер новых СМИ и светоч новых подходов к онлайн-журналистике, объявил о массовых сокращениях. Сокращения коснутся 15 % персонала. Будут уволены 200 человек. Закрывается новостная редакция. Закрываются целые подразделения в некоторых странах.

А начиналось все очень хорошо. Проект был запущен в 2006 году и сразу произвел фурор своими листиклами (статьями-списками), тестами (опросниками-викторинами) и прочими развлекательными жанрами, предназначенными прежде всего для шеринга в социальных сетях. Это были новые форматы, которые потом заполонили интернет-СМИ и соцсети.

BuzzFeed привлекал огромные венчурные инвестиции. Все хотели дать ему денег. К 2016-му проект оценивался в $1,7 млрд. К этому же времени BuzzFeed уже считался серьезным СМИ, создал новостную редакцию, открыл представительства в 12 странах.

И примерно в это же время начались проблемы. Заявленная выручка год от года оказывалась ниже ожиданий, что стало отпугивать инвесторов. Пришлось снижать планы по доходам, чтобы избежать негатива. В 2018 году худо-бедно удалось наскрести запланированные 300 миллионов выручки, но расходы все равно оказались выше. Пришлось увольнять людей, закрывать проекты, объединять подразделения. Хорошо известные всем СМИ мероприятия добрались до любимчика венчурных инвесторов.

Лихорадка гиганта взбудоражила рынок. Но самые бурные комментарии вызвала маленькая человеческая драма, разыгравшаяся внутри грандиозных потрясений.

Редактор отдела тестов-опросников Мэтью Перпетуа написал, что его уволили потому, что читатели своими самодельными тестами (BuzzFeed воплощает элементы социальной сети — читательское комьюнити может публиковать свой контент) собирали больше трафика, чем профессиональные тесты отдела.

В частности, Мэтью сообщил, что вторым по объему генератором мирового трафика оказалась старшеклассница из Мичигана, которая «по каким-то причинам составляла десятки тестов каждую неделю». Все это бесплатно, разумеется. «Что ж, грубый капиталистический расчет показывает, что для компании вполне разумно развернуться к таким бесплатным поставщикам, чтобы они создавали почти весь контент. Я понимаю математику. Ничего не поделаешь», — констатировал бывший редактор викторин.