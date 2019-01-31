Редактора уволили из-за девчушки, которая делала то же, но лучше и бесплатно

Сюр любительщины и драма новых медиа
В конце января BuzzFeed, лидер новых СМИ и светоч новых подходов к онлайн-журналистике, объявил о массовых сокращениях. Сокращения коснутся 15 % персонала. Будут уволены 200 человек. Закрывается новостная редакция. Закрываются целые подразделения в некоторых странах.
А начиналось все очень хорошо. Проект был запущен в 2006 году и сразу произвел фурор своими листиклами (статьями-списками), тестами (опросниками-викторинами) и прочими развлекательными жанрами, предназначенными прежде всего для шеринга в социальных сетях. Это были новые форматы, которые потом заполонили интернет-СМИ и соцсети.
BuzzFeed привлекал огромные венчурные инвестиции. Все хотели дать ему денег. К 2016-му проект оценивался в $1,7 млрд. К этому же времени BuzzFeed уже считался серьезным СМИ, создал новостную редакцию, открыл представительства в 12 странах.
И примерно в это же время начались проблемы. Заявленная выручка год от года оказывалась ниже ожиданий, что стало отпугивать инвесторов. Пришлось снижать планы по доходам, чтобы избежать негатива. В 2018 году худо-бедно удалось наскрести запланированные 300 миллионов выручки, но расходы все равно оказались выше. Пришлось увольнять людей, закрывать проекты, объединять подразделения. Хорошо известные всем СМИ мероприятия добрались до любимчика венчурных инвесторов.
Лихорадка гиганта взбудоражила рынок. Но самые бурные комментарии вызвала маленькая человеческая драма, разыгравшаяся внутри грандиозных потрясений.
Редактор отдела тестов-опросников Мэтью Перпетуа написал, что его уволили потому, что читатели своими самодельными тестами (BuzzFeed воплощает элементы социальной сети — читательское комьюнити может публиковать свой контент) собирали больше трафика, чем профессиональные тесты отдела.
В частности, Мэтью сообщил, что вторым по объему генератором мирового трафика оказалась старшеклассница из Мичигана, которая «по каким-то причинам составляла десятки тестов каждую неделю». Все это бесплатно, разумеется. «Что ж, грубый капиталистический расчет показывает, что для компании вполне разумно развернуться к таким бесплатным поставщикам, чтобы они создавали почти весь контент. Я понимаю математику. Ничего не поделаешь», — констатировал бывший редактор викторин.
СМИ нашли эту девчушку из штата Мичиган, 19-летнюю Рэйчел Макмахон, теперь уже студентку университета, изучающую коммуникации. Любительница составления тестов, тратящая бесплатно десятки часов для компании, получившей 300 миллионов дохода, публикует тесты на BuzzFeed с 2017 года. Как активный участник комьюнити, в награду она получила от сайта подарочную карту на Новый год и брендовую футболку. Таковы были расходы BuzzFeed на нее. И да — еще она помогла сэкономить: сократить отдел тестов.
Известный медиакритик Джошуа Бентон собрал заголовки тестов Рэйчел и нашел, что они звучат, как поэзия (на картинке слева). Вообще, конечно, кейс с этой девушкой красив со всех сторон. По нему еще и можно изучать, как создавать тесты и заголовки к ним.
Когда разразилась история с сокращениями, Рэйчел расстроилась. «Чувствую себя ужасно, — написала она в Твиттере. — Если мое хобби послужило отчасти причиной для увольнений, то я этого не хотела. Я сочиняла тесты для развлечения. Никак не ожидала, что все так обернется». Руководство BuzzFeed публично поспешило заверить девушку, что она ни в чем не виновата.
Okay... so I kinda feel horrible. If my hobby is partial cause for these lay-offs, especially with those in the “quiz section”, I never intended to do so. I make the quizzes for fun, I didn’t know it would turn bad. https://t.co/ZH97qYOWHn
— rachel (@rachelmcmaho) 28 января 2019 г.
Но это настоящая американская история: девушка не только огорчается, что ее хобби привело к увольнениям, но и подумывает о том, как монетизировать обрушившуюся на нее славу. Не зря же она несколько лет каждую неделю сочиняла десятки тестов. Кропотливое хобби принесло неожиданные плоды. Надо воспользоваться.
В целом ситуация выглядит сюрреалистичной и в то же время такой характерной для новой среды массовой информации. Институциональные медиа лихорадит. А любители безо всякой выгоды для себя переходят дорогу профессионалам, создают огромное количество высококвалифицированного продукта просто для развлечения. И делают это с душой. В эти же дни СМИ обнаружили человека, который «ни почему», бесплатно, внес в Википедию 3000000 (три миллиона) правок. Если бы в Википедии была редакция, там бы тоже кого-нибудь уволили за ненадобностью на фоне таких титанов-любителей.
Есть в этой истории и позитивный урок для руководителей редакций. При правильно организованном взаимодействии с аудиторией мотивированные читатели могут бесплатно создавать популярный и самораспространяемый продукт, который позволит сэкономить на журналистах или даже редакторах.