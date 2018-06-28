Почему цитаты в вашем пресс-релизе — отстой

Ошибка 1. Реально брать в цитату слова вашего спикера

Безусловно, есть такие ньюсмейкеры, у которых каждое слово — золото. Они выдают драгоценные перлы на завтрак, обед и ужин. И задача пиарщика — ловить каждое высказывание и не дать ему пропасть.

Но это скорее исключение. Большинство же начальников, что в госаппарате, что в бизнесе — косноязычные мямли или многословные пустозвоны. Они, наверняка, хорошие специалисты в своем деле, но, как правило, ничего не смыслят в коммуникациях. И если брать реальный кусок их живой речи и ставить в релиз, это все равно что пить ополаскиватель для белья. Отвратительно. И на вкус, и по воздействию на организм.

Ваш спикер, скорее всего, самовлюбленно поет дифирамбы бренду, вместо того, чтобы говорить по сути конкретного кейса, который мы кладем в основу релиза. И если из его речи выкинуть слова «лучший в отрасли», «лидеры рынка» и «надежный партнер», то там вообще останется мало текста.

Поэтому цитату спикера мы должны писать за него и вкладывать виртуально ему в уста. Только тогда есть шанс получить что-то вменяемое.