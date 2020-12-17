9 цитат классиков о редакторах и редактировании

Допустим, календари не врут и журналистика в целом — действительно вторая древнейшая профессия. А вот первым древнейшим занятием является редактирование, а вовсе не то, о чем вы сейчас подумали. Вот что думали о редакторах и редактировании классики:

Продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.

Илья Ильф, Евгений Петров

Редактор N — это один из тех бесчисленных современных молодцов в литературе, похожих на детей, умеющих разбирать часы, — разобрать могут, а собрать еще нет.

Михаил Пришвин

Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор?

Владимир Высоцкий

Мой стиль испорчен многолетней газетной поденщиной.

Корней Чуковский

Припоминается такой эпизод в издательстве «Молодая гвардия». Редактор беседовал с прозаиком Заводчиковым. В частности, мягко его укорял: — «В общем-то» пишется через дефис. И выделяется запятыми… Заводчиков страшно обиделся: — Я вам не еврей, чтобы всюду запятые расставлять!

Сергей Довлатов

Редактор — порождение дьявола.

Василь Быков

Весь в поту, статейки правит, водит носом взад-вперед. То убавит, то прибавит, то свое словечко вставит, то чужое зачеркнет.

Александр Твардовский

Режьте, братцы, режьте!

Марк Твен

Эх, испортил песню… Дур-рак!

Максим Горький

А вот что накипело у нас:

— Забудьте олбанский — он уже не в тренде. Учите английский: в мире стартапов, каминг-аутов, фидбэков и дедлайнов без него вам будет полный брейкдаун.

— Хватит нарабатывать и отслеживать! Достаточно просто работать и следить за выражениями.

— Кейс — это кузен портфеля, а озвучивать можно только фильмы.

О том, что наболело у наших пишущих и переписывающих коллег, вы можете узнать из декабрьского номера ЖУРНАЛИСТА.