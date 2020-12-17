9 цитат классиков о редакторах и редактировании

Наша сила — в наших правках
Допустим, календари не врут и журналистика в целом — действительно вторая древнейшая профессия. А вот первым древнейшим занятием является редактирование, а вовсе не то, о чем вы сейчас подумали. Вот что думали о редакторах и редактировании классики:
Продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.
Илья Ильф, Евгений Петров
Редактор N — это один из тех бесчисленных современных молодцов в литературе, похожих на детей, умеющих разбирать часы, — разобрать могут, а собрать еще нет.
Михаил Пришвин
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор?
Владимир Высоцкий
Мой стиль испорчен многолетней газетной поденщиной.
Корней Чуковский
Припоминается такой эпизод в издательстве «Молодая гвардия». Редактор беседовал с прозаиком Заводчиковым. В частности, мягко его укорял:
— «В общем-то» пишется через дефис. И выделяется запятыми…
Заводчиков страшно обиделся:
— Я вам не еврей, чтобы всюду запятые расставлять!
Сергей Довлатов
Редактор — порождение дьявола.
Василь Быков
Весь в поту, статейки правит, водит носом взад-вперед. То убавит, то прибавит, то свое словечко вставит, то чужое зачеркнет.
Александр Твардовский
Режьте, братцы, режьте!
Марк Твен
Эх, испортил песню… Дур-рак!
Максим Горький
А вот что накипело у нас:
— Забудьте олбанский — он уже не в тренде. Учите английский: в мире стартапов, каминг-аутов, фидбэков и дедлайнов без него вам будет полный брейкдаун.
— Хватит нарабатывать и отслеживать! Достаточно просто работать и следить за выражениями.
— Кейс — это кузен портфеля, а озвучивать можно только фильмы.
О том, что наболело у наших пишущих и переписывающих коллег, вы можете узнать из декабрьского номера ЖУРНАЛИСТА.