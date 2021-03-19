Работа российского фотографа стала лучшей на конкурсе Sony World Photography Awards

Российский фотограф Людмила Сабанина стала победителем международного конкурса Sony World Photography Awards с портретом своего 6-летнего сына Максима. Сабанина заняла первое место в категории «Портрет». Изображенный на снимке мальчик сидит на столе, о чем-то задумавшись.

Фотограф призналась, что снимает детей, чтобы в будущем рассказать им, какие они были, какие чувства испытывали.

«Для меня портрет не про особый наряд, макияж, прическу, свет, это миг из жизни человека, который нужно зафиксировать, потому что каждый из нас — особенный и каждый день нашей жизни — особенный», — заключила Сабанина в разговоре с ТАСС.