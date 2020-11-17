Работодатели стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях

Россияне стали чаще задумываться о контенте, который размещают и комментируют в интернете, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Согласно исследованию (есть в распоряжении Sostav), с последнего аналогичного опроса, проведенного в 2011 году, в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% в 2020 году.

В каждой четвертой компании соискателям отказывали в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. За действиями действующих сотрудников следит половина работодателей. При найме новых работников их профили в соцсетях просматривает 55% компаний, для сравнения, в 2011 году таких компаний было 42%.

Это влияет и на поведение самих работников в интернете. Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — в этом году. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне — чаще безработных: 47% против 44%.