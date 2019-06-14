Работы девяти фотографов из России вышли в финал конкурса имени Андрея Стенина

Фотографы из 17 стран мира в девяти номинациях претендуют на соискание премии Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Россию в этом году представляют девять финалистов, сообщили в четверг в пресс-службе организатора - МИА "Россия сегодня".

Жюри конкурса, состоящее из ведущих фотографов и редакторов мировых изданий, фото- и информационных агентств, в частности, The New York Time (США), laif (Германия), Yonhap News Agency (Южная Корея) и других, отсмотрело для шорт-листа шесть тысяч работ.

В финал вышли представители России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. Лидерами по числу представленных работ, прошедших в финал, вместе с Россией стали Иран и Индия. Председатель жюри, британский фотограф New York Times Джеймс Хилл отметил высокое качество работ.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса, и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве.