Радио «Эхо Москвы» получило административный протокол из-за передачи на украинском языке

Роскомнадзор составил в отношении радио «Эхо Москвы» протокол об административном правонарушении за нарушение лицензии. Причиной такого решения стала передача на украинском языке «Що там у них».

«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии, так как (по их мнению) передача “Що там у них” идёт на украинском языке. Будем оспаривать в суде — это передача об украинском языке и украинской культуре», — написал в своём телеграм-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Известно, что передача на украинском языке выходит с 2017 года.