Радио «Европа Плюс» выпустило свое мороженое

Ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики разбудили Россию вместе с особым гостем эфира — заместителем генерального директора по инновациям компании «Чистая Линия» Инной Бергрин. Она поделилась секретом создания вкуса ванильного пломбира с прослойкой фруктового лукума, гранатовой глазурью, взрывной карамелью и кусочками сочных ягод. После этого слушатели в студии продегустировали новинку из натуральных компонентов без растительных жиров, красителей и консервантов. Теперь новое мороженое от «Европы Плюс» могут попробовать все желающие.

В июне 2021 года «Европа Плюс» и «Чистая Линия», чей ассортимент насчитывает более 100 видов лакомства, реализовали проект «В поисках вкуса». Вместе со слушателями радио они отправились в Черногорию, чтобы найти там экзотические компоненты и создать десерт, который еще никто не пробовал. Каждый день исследователи во время прямых включений рассказывали о своих находках.

Мороженое «Чистой Линии» и «Европы Плюс» уже скоро появится на всех прилавках страны.