Радио «Глаголев FM» станет частью самиздата «Батенька, да вы трансформер»

Радио «Глаголев FM» становится частью самиздата «Батенька, да вы трансформер» и запускает новый подкаст.

Команда в полном составе присоединяется к редакции «Батенька, да вы трансформер» и отказывается от бренда «Глаголев FM».

Объединенная команда будет разрабатывать новые подкасты «Батеньки», в этом году готовится несколько больших премьер.

Первым 10 марта 2020 года стартовал проект Евгения Бабушкина «Темная материя» — подкаст о вещах, которые делают людей — людьми. Также редакция готовит запуск второго сезона подкастов «Аудиошок» и «Синий бархат» (весна 2020-го) и работает над циклом документальных, исторических и нарративных подкастов.