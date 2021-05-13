Радио «Комсомольская правда» закрыло программу журналиста Олега Кашина «Отдельная тема».

Сам журналист рассказал, что причины закрытия программы ему не объяснили.

Гендиректор Радио КП Роман Карманов заявил, что поводом для закрытия программы Кашина стали ее низкие рейтинги:

«Отдельная тема» появилась в прошлом пандемическом году. В локдаун модель слушания изменилась и программы, выходившие в ежедневном режиме слушали охотно. В этом году привычки вернулись в норму, поэтому часть проектов была закрыта или переформатирована с ежедневных на еженедельные. «Отдельная тема» не исключение — было принято решение в текущем виде проект приостановить.