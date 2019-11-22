Радио «КП» запустило новый сайт radiokp.ru

Новой платформой, где слушатель может получить полноценный эфирный контент, стал сайт radiokp.ru. Кроме новостей, информационных и тематических публикаций, там выкладываются подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии программ. Призыв «Слушай, смотри, читай!» стал неофициальным слоганом radiokp.ru – пользователь может сам выбрать удобный для него формат.

Радиостанция ориентирована на человека, ведущего активный образ жизни, ценящего свое время и стремящегося быть в курсе важных событий. Этот же портрет взят за основу в определении целевой аудитории сайта. Интерфейс подчинен одной задаче – удобству пользователя, который пришел за нужной информацией: открываются ленты новостей, плеер прямого эфира, подкасты программ, можно переключиться на эфир региональных редакций Радио «Комсомольская правда». В навигации сайта учтены все популярные разделы: политика, экономика, происшествия, бизнес, технологии, наука, знаменитости, путешествия и др. Под публикациями можно оставить комментарии.

Сайт заработал в сентябре 2019 года и уже к ноябрю нарастил аудиторию в 100 тысяч уникальных посетителей в сутки. Вместе с тем, прежний сайт радиостанции – fm.kp.ru – продолжит функционировать в обычном режиме до тех пор, пока постоянные слушатели радио «Комсомольская правда» полностью не перейдут на новый портал.