Как выжить христианскому радио

В Петербурге у радио маленькая редакция с собственной часовней в помещении редакции. Штат из-за экономии сведен к минимуму — постоянных сотрудников всего 7 человек. При этом многие из них объединяют должности. Софья Жукова, например, занимается не только звукорежиссурой, но и социальными проектами. Многие авторы — не профессиональные журналисты, а врачи, педагоги, градостроители, юристы, и все они — волонтеры.

Должность программного директора в каждой из редакций «Радио Мария» по всему миру занимает священник.

По правилам, связывая церковные структуры и редакцию, он должен посвящать себя служению на радио. Россия — одно из исключений. Здесь священник Юрий Дорогин является не только духовным отцом радиостанции, но также служит в базилике святой Екатерины на Невском проспекте.

Основные посетители сайта «Радио Мария» — люди старше 35. Молодежи гораздо меньше. Привлечь более молодую аудиторию редакция старается двумя способами:

1. Привлекает юных журналистов и священников, чтобы они говорили на темы, интересные для молодых. Например, один из постоянных авторов Давид Бобров — семинарист. В своей передаче «Веришь ли ты» он обсуждает с ровесниками, что есть вера и церковь в жизни молодого человека;

2. Выходит в соцсети. В планах — завести аккаунты в Telegram и Instagram. YouTube-канал «Радио Мария» возник еще в 2012, но за все это время набрал только 25 тысяч просмотров. Недавно на канале стали появляться записи эфиров, снятые на хорошую камеру, которую подарили слушатели. В этом и многих других технических аспектах радиостанция ориентируется на опыт международной семьи «Радио Мария». С ВКонтакте то же самое — как делать подкасты, российские коллеги подсмотрели у французских и теперь собираются применить этот опыт.

Конкурировать с другими представителями этой ниши радиостанция не готова: «У каждого свои слушатели. Если человек выбирает именно нас, он делает это по определенным причинам, а когда тебя уже выбрали, с кем конкурировать? Ну а если выбирают другую радиостанцию, то это не наша аудитория, и сражаться за нее нет смысла», — говорит Софья Жукова.

По уставу в эфире не должно быть разговоров о политике и коммерческой рекламы. Радио существует исключительно за счет средств, поступающих от слушателей. На сайте есть график, отражающий статистику пожертвований. В странах Европы деньги на радио жертвуют больше — там просто больше католиков.

Редакции помогают друг другу: более обеспеченные поддерживают нуждающихся. К примеру, с помощью всемирной кампании «Мариофон». В этом году российская редакция помогала армянской, где «Радио Мария» появилось несколько лет назад.

К тому же редакция поддерживает отношения с благотворительными организациями, чтобы обмениваться опытом. Наиболее понятный вариант взаимодействия со своими жертвователями для них — прямой и честный разговор. И такой способ общения с аудиторией работает. В одной из последних передач «Поговорим о „Радио Мария“» редакция обратилась к слушателям с просьбой пожертвовать пылесос для ухода за звукоизоляционным поролоном. Несколько человек сразу позвонили в редакцию и предложили помощь.