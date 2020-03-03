Радио Sputnik возглавило рейтинг самых цитируемых радиостанций

Рейтинг самых цитируемых радиостанций среди российских СМИ по итогам января 2020 года возглавило радио Sputnik, согласно данным компании «Медиалогия» индекс его цитируемости составил 329,07.

В топ-3 самых цитируемых радиостанций в СМИ также вошли «Эхо Москвы»(277,35) и "Говорит Москва" (230,08).

Кроме того, рейтинг самых цитируемых информационных агентств в социальных медиа в январе 2020 года возглавило РИА Новости (1 469 827). На втором месте находится ТАСС с индексом цитируемости 417 584 и "Интерфакс" (183 359).

По данным «Медиалогии», в топ по цитируемости в социальных сетях вошли такие материалы РИА Новости, как «Правительство России уходит в отставку» и «Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула».

Лидером в рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в январе стал ТАСС с индексом 13 308,41. На втором месте расположилось РИА Новости (13 070,19), тогда как на третьем – Интерфакс (4 447,47).