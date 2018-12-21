Радиоведущий спас дозвонившегося в эфир самоубийцу

Ведущий британской радиостанции Talk Radio Иэн Ли (Iain Lee) помог спасти мужчину, намеревавшегося свести счеты с жизнью. Самоубийца по имени Крис дозвонился в эфир и рассказал, что уже предпринял все для того, чтобы покинуть этот свет. Ли держал его на линии полчаса, пока Криса не нашли спасатели, пишет The Telegraph.

Cлушатель рассказал, что давно борется с посттравматическим стрессовым расстройством. Мужчина признался, что устал от борьбы и решил свести счеты с жизнью.

В процессе разговора ведущему удалось узнать, где Крис находится, и вызвать докторов и полицию:

Скажу тебе вот что, Крис. Я не хочу, чтобы ты умер сегодня вечером. Мне нужно знать, на какой ты улице. Я хочу, чтобы ты пережил сегодняшнюю ночь и поговорил со мной завтра.

Самоубийцу удалось спасти. Об успешности операции Ли отчитался в Twitter. Ведущий признался, что никак не ожидал столкнуться с подобным. В то же время офицер полиции заявил, что случай Криса типичен для этого времени года — многие тяжело переносят декабрь.