«Радио Свобода» и «Настоящее время» предложили части сотрудников уехать из России

Руководство «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», который является совместным проектом «Свободы» и «Голоса Америки» (всех их российский минюст признал иностранными агентами в 2017 году), предложило по меньшей мере части московского бюро покинуть Россию. Отдельных сотрудников планируют в мае перевезти в Киев и Прагу. Это произошло после многомиллионных штрафов Роскомнадзора.

На основе принятого недавно в России закона о штрафах для иноагентов эти медиа получили штрафы на сумму более 70 млн рублей — Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки «иностранный агент» в их материалах.

Вечером 13 апреля в «Фейсбуке» сотрудницы «Радио Свобода» Лили Пальвелевой появился пост с фразой: «С печалью думаю о том, что многих коллег уже никогда не увижу». В ответ на вопрос, о чем идет речь, журналистка ответила: «О московском бюро РС. Просуществовало 30 лет». Позже пост исчез.

О планах по существенному сокращению присутствия «Радио Свобода» и «Настоящего времени» в России Русской службе Би-би-си рассказали девять сотрудников этих медиаорганизаций.

«Сотрудникам предложили релокацию, — рассказал один из собеседников Би-би-си. — Части предлагают ехать в Прагу, части на Украину».

«Настоящее время» и «Свобода» действительно собираются массово перевозить сотрудников на Украину и в Чехию, хотя «само бюро закрываться не будет», уточнил другой журналист. Их сотрудникам предложили самим выбрать, хотят ли они уезжать из России.

«Сейчас ведутся переговоры с сотрудниками, и если кто-то согласен уехать, то компания оказывает всю необходимую помощь», — говорит один из собеседников Би-би-си.

Как минимум двое сотрудников «Настоящего времени» и «Свободы», с которыми пообщалась Би-би-си, сказали, что пока не решили, покинут ли они страну. Переезд тех, кто согласится уехать из Москвы, планируется начать в мае.

Региональным фрилансерам «Свободы» предложений о переезде пока не поступало: этот процесс затрагивает сейчас только штатных сотрудников, уточнил один из собеседников Би-би-си в корпорации.

Речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет, отметили двое собеседников Би-би-си из числа действующих сотрудников.

В московских редакциях «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией, писала газета New York Times со ссылкой на данные самой корпорации. На работу российских редакций «Радио Свобода/Свободная Европа» уходит 22 млн долларов в год.