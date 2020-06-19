«Радио Свобода» объявило прием заявок на соискание журналистской стипендии Вацлава Гавела

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (в России внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов) объявила прием заявок на соискание журналистской стипендии Вацлава Гавела сезона 2020-2021 годов.

Прошедшие отбор стипендиаты получают возможность стажировки в редакциях РСЕ/РC в Праге. До стажировки в Праге стипендиаты познакомятся с работой офисов «Радио Свобода» в своих странах.

Программа также предполагает встречи с представителями власти, руководителями гражданских проектов, посещение других СМИ в Праге, дискуссии и семинары на тему журналистики.

С полными правилами программы и условиями участия можно ознакомится здесь.​