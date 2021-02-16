«Радио Свобода» оштрафовали на 19,3 млн рублей

ООО «Радио свободная Европа / Радио Свобода» оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов, заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. Мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что представители ООО «РСЕ/РС» присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствие представителей. В Роскомнадзор поступил запрос от ООО «РСЕ/РС» о разъяснении требований законодательства РФ, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ответ на запрос был вручен 3 февраля.

По закону, материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что ООО «Радио свободная Европа / Радио Свобода» и его гендиректор за отсутствие маркировки иностранного агента оштрафованы на 11 млн рублей. Глава Русской службы «Радио свобода» Андрей Шарый сообщал ТАСС, что судебные заседания проходят дватри раза в неделю и на каждом заседании [их] штрафуют, «несмотря на обоснованные возражения адвокатов». «Корпорация считает все это несправедливым, решение каждого суда будет обжаловано», — указал Шарый.