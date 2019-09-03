«Радио Свобода» запустила медиа «Север.Реалии»

Русская служба «Радио Свобода» запустила медиапроект «Север.Реалии», посвященный актуальным проблемам Северо-Западного федерального округа.

На новом медиапортале читатели найдут новости и репортажи из девяти регионов, в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Медиа уже выпустило свой первый большой текст, посвященный судьбе села Нёноксы, возле которой 8 августа на военном испытательном полигоне произошел взрыв.

У Русской службы «Радио Свобода» уже есть проекты, посвященные Кавказу, Крыму, Сибири, Донбассу и Поволжью.