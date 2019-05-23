Насколько востребованы радиоспектакли сегодня

«Песенка» длится всего 13 минут. Привычные стандарты объемов звучания радиоспектаклей — до часа и более — не находили места в новой реальности, четко обозначилась тенденция к сокращению их хронометража, в радиотеатре утвердился принцип сериальности. Яркий пример тому — сериал «Дом 7, подъезд 4», который начал транслироваться в 1993 году. Он выпускался ВВС MPM и Фондом независимого радиовещания и выходил в эфир на «Радио России» и радиостанции «Эхо Москвы». Это была первая на российском радио «мыльная опера», содержавшая более двух тысяч эпизодов.

В программах «Эха Москвы» звучали и другие радиоспектакли. В 1999 году силами радиостанции была записана многосерийная радиопостановка «Хоббит, или Туда и обратно» по одноименной повести Дж. Р. Р. Толкиена. В ней принимали участие не только актеры, но и журналисты — С. Бунтман, Л. Гулько, С. Сорокина, А. Осин и др. А в 2000 году на радиостанции был поставлен спектакль по мотивам романа братьев Стругацких «Трудно быть богом», который также транслировался как сериал.

Другой пример — с 2008 по 2012 год на радиостанции «Финам ФМ» выходила авторская программа Федора Степанова «Точка отсчета», каждый выпуск которой представлял собой трехминутный радиоспектакль, посвященный переломным моментам в жизни известных людей — от Николы Теслы до Альфреда Хичкока.

Многосерийные радиоспектакли прочно утверждаются в программах государственного радио. В 2001 году в эфир выходит 30-серийная радиопостановка Максима Осипова по мотивам романа Пелевина «Жизнь насекомых». Все роли в этом спектакле исполнил Сергей Маковецкий — так в новых технологических условиях был развит прием, открытый Иоффе.

Если говорить о традициях и преемственности, нельзя не упомянуть и детский радиотеатр. Радиоспектаклей для детей создается немного. В этом отношении особого внимания заслуживает постановка «Остров сокровищ» по роману Стивенсона, премьера которого состоялась в 2011 году. Он был задуман режиссером Дмитрием Труханом как мюзикл.

РЕИНКАРНАЦИЯ РАДИОТЕАТРА ОНЛАЙН

С приходом новых технологических платформ радиотеатр получил вторую жизнь. На портале «Старое радио», созданном Юрием Метелкиным, хранится около 20 тысяч записей лучших произведений художественного вещания прошлого.

Портал «Аудиотеатр.рф» представляет собой едва ли не лучший пример адаптации радио искусства к интернету. Именно там размещен, например, уникальный спектакль Трухана «Фауст», который не смог бы найти места в программах эфирной радиостанции в силу большого хронометража. Постановка звучит шестнадцать часов, в ней участвуют 80 актеров и два музыкальных коллектива.