Едва появившись на свет, радио пришло в театр. В советские времена радиотеатр развивался бешеными темпами. ЖУРНАЛИСТ оценивает, насколько востребованы радиоспектакли сегодня
Отечественному радиотеатру более девяноста лет. Радиодрама, то есть пьеса, написанная специально для постановки в студии радиотеатра, в нашей стране, как и во всем мире, стала отдельным жанром искусства, вобрав в себя опыт литературы, классического театра и кинематографа.
Поначалу спектакли транслировались из студии в прямом эфире. Новый импульс радиотеатр получил в послевоенные годы, когда изменилась технологическая основа производства передач. В 1949 году Роза Иоффе поставила знаменитый «Золотой ключик», в котором, благодаря техническим приемам, все роли смог исполнить один артист — Николай Литвинов. Фокус заключался в том, что режиссер экспериментировала со скоростью записи и скоростью воспроизведения записанного, — в результате удалось получить разнообразную палитру звучания одного голоса.
Золотой век «взрослого» радиотеатра начался на оттепельной волне в шестидесятые. Именно тогда свой первый и единственный радиоспектакль создал Андрей Тарковский. Это постановка по новелле Фолкнера «Полный поворот кругом» (1964). Для нее характерна объемная, многослойная звуковая среда, созданная режиссером с особой тщательностью. В некоторых фрагментах спектакля можно насчитать более десяти наложений различных «шумов» и музыки. Апологетом иной школы в радиоискусстве был Анатолий Эфрос, который, рассказывая человеческие истории, практически отказался от воссоздания звуковой картины событий. Он выводил на первый план героя, его внутренний мир, его трансформацию и борьбу с самим собой, создавая многослойность композиционную. Например, в радиоспектакле «Мартин Иден» (1976) по роману Джека Лондона параллельно разворачиваются две истории — история жизни Мартина и история его смерти объединенные стремлением главного героя понять себя. Владимир Высоцкий, сыгравший Мартина Идена, был, пожалуй, главным актером радиотеатра Эфроса, его характером-символом, голосом-символом.
РАДИОПОИСКИ ДЕВЯНОСТЫХ
Эти годы стали очень сложными годами для радиотеатра в силу ряда обстоятельств — и политических, и экономических. Государственные радиостанции, привыкшие к стабильному финансированию, вынуждены были искать пути адаптации к новой конкурентной среде.
Однако это время отмечено интереснейшими экспериментами как на государственном, так и на развивавшемся коммерческом радио. Наиболее яркое проявление новаторства в радиотеатре 1990-х — работы Дмитрия Николаева в направлении арсакустика, отличительная особенность которого заключается в стремлении автора поведать ту или иную историю без слов, с использованием разнообразных звуков и музыки. В 1993 году Николаев записал на «Радио России» спектакль «Песенка». Сюжет его на первый взгляд крайне прост — спор двух друзей о незатейливой мелодии. Но в звуковой трактовке режиссера этот конфликт приобретает колоссальный философский подтекст: застольную песню сменяет военный марш, который обрывается грохотом ракет и эхом ядерного взрыва — как напоминание о том, к чему может привести непримиримость к чужому мнению.
«Песенка» длится всего 13 минут. Привычные стандарты объемов звучания радиоспектаклей — до часа и более — не находили места в новой реальности, четко обозначилась тенденция к сокращению их хронометража, в радиотеатре утвердился принцип сериальности. Яркий пример тому — сериал «Дом 7, подъезд 4», который начал транслироваться в 1993 году. Он выпускался ВВС MPM и Фондом независимого радиовещания и выходил в эфир на «Радио России» и радиостанции «Эхо Москвы». Это была первая на российском радио «мыльная опера», содержавшая более двух тысяч эпизодов.
В программах «Эха Москвы» звучали и другие радиоспектакли. В 1999 году силами радиостанции была записана многосерийная радиопостановка «Хоббит, или Туда и обратно» по одноименной повести Дж. Р. Р. Толкиена. В ней принимали участие не только актеры, но и журналисты — С. Бунтман, Л. Гулько, С. Сорокина, А. Осин и др. А в 2000 году на радиостанции был поставлен спектакль по мотивам романа братьев Стругацких «Трудно быть богом», который также транслировался как сериал.
Другой пример — с 2008 по 2012 год на радиостанции «Финам ФМ» выходила авторская программа Федора Степанова «Точка отсчета», каждый выпуск которой представлял собой трехминутный радиоспектакль, посвященный переломным моментам в жизни известных людей — от Николы Теслы до Альфреда Хичкока.
Многосерийные радиоспектакли прочно утверждаются в программах государственного радио. В 2001 году в эфир выходит 30-серийная радиопостановка Максима Осипова по мотивам романа Пелевина «Жизнь насекомых». Все роли в этом спектакле исполнил Сергей Маковецкий — так в новых технологических условиях был развит прием, открытый Иоффе.
Если говорить о традициях и преемственности, нельзя не упомянуть и детский радиотеатр. Радиоспектаклей для детей создается немного. В этом отношении особого внимания заслуживает постановка «Остров сокровищ» по роману Стивенсона, премьера которого состоялась в 2011 году. Он был задуман режиссером Дмитрием Труханом как мюзикл.
РЕИНКАРНАЦИЯ РАДИОТЕАТРА ОНЛАЙН
С приходом новых технологических платформ радиотеатр получил вторую жизнь. На портале «Старое радио», созданном Юрием Метелкиным, хранится около 20 тысяч записей лучших произведений художественного вещания прошлого.
Портал «Аудиотеатр.рф» представляет собой едва ли не лучший пример адаптации радио искусства к интернету. Именно там размещен, например, уникальный спектакль Трухана «Фауст», который не смог бы найти места в программах эфирной радиостанции в силу большого хронометража. Постановка звучит шестнадцать часов, в ней участвуют 80 актеров и два музыкальных коллектива.